Robotel Derneği, Hatay'da el ve parmak kaybı yaşayan çocuklara ücretsiz mekanik eller sağlıyor

Robotel Derneği, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarını önceliklendirerek Hatay'da el ve parmak kaybı yaşayan çocuklara ücretsiz mekanik eller sağlamak için çalışmalarına başladı.

Robotel Derneği, Hatay'da el ve parmak kaybı yaşayan çocuklara ücretsiz mekanik eller ulaştırmak için çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarını önceliklendiren Robotel Derneği, kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3D yazıcılarla üretilmiş robotellerin Hatay'da el ve parmak kaybı yaşayan çocuklara ücretsiz ulaştırılması için saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hatay'da AFAD, ilçe kaymakamlıkları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bireysel gönüllü oluşumları ile görüşmeler gerçekleştiren dernek, uzuv kaybı yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere ve yakınlarına başvuru çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri Robotel Derneği'nin web sitesi, sosyal medya hesapları ve +90 536 035 2371 numaralı telefon hattı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Bunun yanı sıra AFAD Hatay, Artuk Kaymakamlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ortez Protez Bölümü gibi kurumlar ile Sivil Alan Hareket Ağı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği, Hatay Engelli Hakları Derneği, Serinyol Elele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Sinemasal DİMES Antakya Kampüsü, Tahsin Kaymak İH Konteyner Kent, Lider Miçoğlu Rehabilitasyon Merkezi gibi sivil toplum dernekleri, kurumsal ve gönüllü destek oluşumları üzerinden de Robotel Derneği'ne ulaşılabiliyor.