Haberler

Rize'de "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Sağlık Müdürlüğü, Komuta Kontrol Merkezi personeli için 4 günlük 'Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi' eğitimi düzenledi. Eğitim programı, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Rize Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğince, Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi" eğitimi organize edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, acil sağlık hizmetlerinin ilk ve en kritik temas noktası olan Komuta Kontrol Merkezlerinde görevli personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 4 günlük eğitim programı gerçekleştirildi.

Acil çağrıların doğru ve hızlı şekilde değerlendirilmesi, uygun vaka yönlendirmesi, olay yönetimi, koordinasyon süreçleri ile etkili iletişim konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilen program, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Talip Başak ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Serkan Gürel'in katıldığı sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Sağlık
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar