Rize'de hastanede tartışma: Oğlunun ayağı ezilen baba para cezasına çarptırıldı

RİZE'de hastanede röntgen çekim sırasında oğlunun ayağının hareketlenen elektronik platformca ezildiğini öne süren Hasan Fehmi Özen (45), görevli tekniker Ş.E. (27) ile tartıştı. 'Beyaz kod? verilen tartışmada, teknikerin eline vurduğu gerekçesiyle 'basit yaralama' suçundan hakkında dava açılan Özen, 168 adli gün karşılığı 3 bin 360 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay 7 Mart'ta Rize Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İş insanı Hasan Fehmi Özen, bacağında aksaklık şikayetiyle hastaneye götürdüğü oğlu C.Ö. (4) için muayene eden doktor, röntgen istedi. Radyoloji odasında röntgen filmi çekilme esnasında iddiaya göre görevli tekniker Ş.E.'nin hareketlendirdiği elektronik platform, çocuğun ayağına çarptı. Çocuğun ayağının ezildiğini öne sürerek, tepki gösteren Fehm Özen ile tekniker arasında tartışma çıktı. 'Beyaz kod' verilen olayda farklı teknikerce röntgen çekilip, çocuğunu tedavi ettiren Özen, hastaneden ayrıldı.

DAVA AÇILDI

Teknikerin şikayeti üzerine Hasan Fehmi Özen hakkında, teknikerin eline vurduğu gerekçesiyle 'basit yaralama' suçundan Rize 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasan Fehmi Özen, tutuksuz yargılandığı davada; 168 adli gün karşılığı 3 bin 360 TL para cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili hastane yönetimi açılan idari soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, görevi sürdüren tekniker Ş.E. de iddialara ilişkin açıklamada bulunmak istemedi.

'OĞLUMUN AYAĞI EZİLECEK, DİYE UYARDIM'

Cezaya itiraz eden Hasan Fehmi Özen de, 'Film çekilirken tekniker arkadaş oğlumun pozisyonunu ayarladı. Sonra hareketli platformun düğmesine basarak cihaz hareketlendi. Ben o esnada oğlumun ayağının ezileceğini fark ettim. Teknikeri, oğlumun ayağı ezilecek diye uyardım. Tekniker, 'sen benim işime karışma' dedi. Cihaz inmeye başlayınca çocuğumun ayağının ezildiğini fark edip müdahale ettim. Ayağı ezilen çocuğum bağırmaya başlayınca çocuğumun ayağını kurtardım. Tartışma yaşandı, başka tekniker de, sözde beni ayırmak istermiş gibi göğsüme vurup ittirdi dedi.

'MAĞDURKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Yaşananlar sonrası şikayetçi olmadığını söyleyen Özen, Tartıştığım arkadaş 'beyaz kod' vermiş. Oğlunun ayağı ezilen, tehdit edilen benim, işini doğru yapmayan ise o. Böyle bir karar beklemiyordum. Mağdurken nasıl suçlu duruma düştüm, anlamış değilim. O gün benim göğsüme de vuruldu, 'olay kapanacak diye' şikayetçi olmamıştım. Haksızken haklı konuma geçmek isteyen tekniker ve beni ayırmak için araya girip göğsüme vuran diğer teknik teknikerden şikayetçi olacağımö diye konuştu.