Rize'de Engelli Kişi Binanın 5. Katından Düştü

Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde evinin camlarını temizlerken dengesini kaybeden engelli bir kişi, 5. kattan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.