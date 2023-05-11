Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak Şehir Hastanesi dolgu sürecini tamamladı

Rize'de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi'nde dolgu süreci tamamlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 'Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz' dedi.

RİZE'de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi'nde dolgu süreci tamamlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kentte, arazi sorunu nedeniyle Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında deniz dolgusu üzerine 350 bin metrekarelik alanda projelendirilen Şehir Hastanesi'nde, dolgu çalışmaları tamamladı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla taşınan 8 milyon ton taşın denize dökülmesiyle kazanılan alanda yapımına başlanacak hastanenin; mimari planı da Bakanlık tarafından paylaşıldı. Odaları deniz manzaralı planlanan 800 yatak kapasiteli hastane, ihtiyaç duyulması halinde kapasitesini 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek. Yöresel mimaride, 4 blok halinde 5 kat şeklinde yapılacak hastane; 206 poliklinik, 150'den fazla yoğun bakım ünitesi ve ameliyathaneyle hizmet verecek.