Rize'de Asya Kaplan Sivrisineği ile Mücadele Başlatıldı

RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nce (RTEÜ), su birikintilerine yumurtalarını bırakarak çoğalıp, pek çok viral hastalıkların bulaştırıcısı olan ' Asya kaplan sivrisineği'ne karşı mücadele başlatıldı. Oluşturulan özel laboratuvarda uzmanlar, toplanan istilacı türlerden erkek cinslere 'iyonize ışınlama' yönetimi uygulayıp, kısırlaştırma çalışmalarına başladı. Kısırlaştırılan erkek bireylerin, dişi bireylerle çiftleşip yeni zararlıların üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güneydoğu Asya kökenli istilacı tür olan ve 2011 yılında ilk olarak Edirne'de tespit edilip, Türkiye genelinde görülmeye başlanan 'Asya kaplan sivrisineği'nin yayılımı, havaların ısınmasıyla arttı. Yerleşik popülasyonu 2015'te Karadeniz sahil şeridinde belirlenen zararlıya karşı RTEÜ'de çalışma başlatıldı.

Üniversite bünyesinde çalışma başlattıklarını aktaran Akıner, "Dünya genelinde bilinen steril böcek tekniği yani 'kısırlaştırılmış böcek tekniği' uygulanıyor. Bu genetik modifiye bir teknik değil. Herhangi bir kimyasal kullanmadan, hayvanla biyolojik mücadele olarak uygulanan yöntem. Altyapı çalışmalarımızı tamamlayıp, üniversitemiz bünyesinde laboratuvarımızı kurduk. Laboratuvarda üreyen zararlıları, 'iyonize ışınlama' ile kısırlaştırıyoruz. Bu sivrisinekleri kısırlaştırarak doğaya salacağız. Kısırlaştırdığımız türler, doğada bulunan diğer sineklerle verimli döller oluşturamayarak, milyonlarca birey oluşmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.