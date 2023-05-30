Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, doğum öncesi anne karnında, doğum esnasında ya da doğum sonrası dönemlerde enfeksiyon, genetik ya da solunum sıkıntılarıyla karşılaşan bebeklerin "riskli bebek" olarak tanımlandığını belirterek, "Riskli bebeklerin nörolojik takibi ihmal edilmemeli." ifadesini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, doğum öncesi anne karnında, doğum esnasında ya da doğum sonrası dönemlerde enfeksiyon, genetik ya da solunum sıkıntılarıyla karşılaşan bebeklerin "riskli bebek" olarak tanımlandığını belirterek, "Riskli bebeklerin nörolojik takibi ihmal edilmemeli." ifadesini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi açıklamasına göre, "çocuk nörolojisi" veya diğer bir ifade ile "pediyatrik nöroloji" yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlerde beyinle ilgili problemlerin teşhisi ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalı olarak biliniyor.

Çocuk nörolojisinin ilgilendiği hastalıklar, riskli bebeklerden ağır beyin hasarlarına, felçlere, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, otistik problemlerden davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Çocuk nörolojisi doktorları, gereken test ve tetkikleri uyguladıktan sonra problemlere ve elle muayene sonucuna göre teşhis koyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, doğum öncesi anne karnında, doğum esnasında ya da doğum sonrası dönemlerde enfeksiyon, genetik ya da solunum sıkıntılarıyla karşılaşan bebeklerin "riskli bebek" olarak tanımlandığına dikkati çekti.

Riskli bebeklerin nörolojik ve gelişimsel yönden risk altında olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bu problemler vücutta gevşeklik, baş tutmada zayıflık, oturma ve yürümede gecikme, havale geçirme, konuşmada gecikme ve zeka geriliği gibi önemli olan ve erken dönemde fark edilirlerse önlenme olasılıkları olan durumlardır. Özellikle doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anne ve babaları bu riskler açısından dikkatli olmalı ve doktor kontrollerini yaptırmalıdırlar. Bu kontrollerde şikayete göre ayrıntılı nörolojik muayene, nöbet riski açısından EEG çekimi, beyin MR, ultrason gibi yardımcı tanı yöntemleri ile riskli bebeklerde oluşabilecek problemlerin erken tanısı yapılabilmektedir. Bu bebekler belirlenen duruma göre multidisipliner yaklaşımla erken fizik tedavi programına alınmalı ve uygun ilaç tedavilerine başlanmalıdır."

Turan, riskli kabul edilen tüm bebeklerin doğum sonrası nörolojik takiplerinin çocuk nöroloji uzmanı tarafından yapılması gerektiğine işaret ederek, nörolojik takipteki gecikmelerin etkin tedaviyi geciktireceğini, geri dönüşümü zor olan problemlerin oluşmasında önemli etkenlerden biri olabileceğini bildirdi.