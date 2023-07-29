Gaziantep'te kavurucu sıcaklarda vatandaşlar reyhan şerbeti içerek harareti atmaya çalışıyor. Reyhan şerbeti, reyhan otunun yapraklarından yapılan ve ferahlatıcı özelliğe sahip bir içecektir. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olan reyhan şerbeti, göz hastalıklarına, mideye ve anksiyeteye iyi gelmesiyle de bilinir. Reyhan şerbeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilen bitkiden yapılmaktadır.

Reyhan otunun 24 saatlik serüveni: Reyhan şerbeti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sıcaklığın verdiği harareti şifa dostu ve ferahlatıcı lezzetiyle reyhan şerbeti içerek atmaya çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilen ve reyhan adı verilen otun yapraklarından yapılan ve lezzetli, ferahlatıcı özelliğe sahip olan reyhan şerbeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ferahlatan tadı ile harareti atmayı sağlayan reyhan şerbeti, reyhan otunun yapraklarının su, şeker ve limon ile harmanlanarak bekletilmesinden elde ediliyor. Yapraklardan gelen koku ve hafif nane tadı içeceğin damaklarda bıraktığı benzersiz aromayı oluşturuyor. Yaz aylarının vazgeçilmez ve geleneksel içeceği, göz hastalıklarına, mideye ve anksiyeteye iyi gelmesiyle de biliniyor. Ferahlatıcı içeceği içen vatandaşlar ise sıcak havalarda harareti alma konusunda çok iyi geldiğini belirterek herkesin reyhan şerbetini tatmasını tavsiye etti.

"Gizemli aromaya sahip içecek"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen bitkiden, işletmeye ait gizemli bir karışım ile yaz aylarında ferahlatıcı bir şerbet elde ettiklerini belirten Ökkeş Öztürk, "Reyhan şerbeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak üretilen bitkiden biz yöresel içecek yapıyoruz. İçerisinde reyhan otunun yaprağı başta olmak üzere tarçın ve karanfil kullanıyoruz. Diğer kullandıklarımızın bilgisini veremiyoruz. İşletmemize ait özel karışım olduğu için. Bizim ürettiğimiz çok önemli bir içecektir" dedi.

"Faydası saymakla bitmiyor"

Reyhan şerbetinin birçok hastalığa iyi geldiğini ve yaz aylarında talebin daha çok olduğunu anlatan Öztürk, "Reyhan şerbetinin birçok faydası var, bunları saymak gerekirse başta göz hastalıklarına, mide hastalıklarına ve anksiyeteye iyi geliyor. Hem güzel ve sağlıklı bir içecek hem de yaz aylarında rahatlatan ve ferahlatan bir içecektir olduğu için çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

"24 saatlik bir serüvenden geçerek insanlarla buluşuyor"

Reyhan şerbetinin tadını merak eden vatandaşlara içeriği hakkında bilgi verdiklerini ve gazlı içeceklerden çok geleneksel ferahlatıcı şerbeti önerdiklerini söyleyen Öztürk, "Tadı çok merak edildiği için yoğun ilgi görüyor. Renginin nasıl geldiğini merak eden vatandaşlarımıza ise kullandığımız reyhan otunun mor renkte olduğunu ve 24 saatlik bir serüvenden geçerek reyhanın şerbet olabilmesi için özdeşleşmesi gerektiğini ve yapım aşamasından dolayı zahmetli bir içecek olduğunu anlatıyoruz. Daha sonrasında ise soğuk ve buzlu bardaklara koyarak insanlarla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"günde 20 litre satış yapıyoruz"

Makul fiyatı ile insanlara serinletici bir lezzet sunduklarını ve tatmak isteyen vatandaşlara kargo ile gönderim yaptıklarını aktaran Öztürk, "Genellikle yaz aylarında tüketilen bir içeceğimizdir. Havaların sıcaklığından dolayı ferahlamak isteyen vatandaşlar bizim yaptığımız reyhan şerbetini tercih ediyor. Biz de müşterilerimize gazlı içeceklerden çok yöresel içeceğimiz olan reyhan şerbetini öneriyoruz. Tüketim beklediğimizden fazla oluyor, günde 15-20 litre satış yapıyoruz ve 35 TL gibi makul fiyatıyla içenlerin damağında benzersiz bir tat bırakıyoruz. Tadını beğenen müşterilerimiz farklı şehirlere göndermek istediğinde ise şişelere koyarak paketler halinde gönderim yapıyoruz" diye konuştu.