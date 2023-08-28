Rehabilitasyon Merkezlerine Destek Bekleniyor

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 15. Sağlık ve Medikal Grubu Meclis üyesi Fatin Rüştü Bereket, rehabilitasyon merkezlerinin servislerinin firma sahiplerine yük olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan destek beklediklerini söyledi.

Fatin Rüştü Bereket; Milli Eğitim Bakanlığının rehabilitasyon merkezleri için servis ödemelerinde yardımcı olmalarını talep ettiklerini belirterek, rehabilite eden öğrenci velilerin ekonomik durumları olmadığı için servis ücretlerini ödemekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

Medikal sektörünün sıkıntılarına da değinen Bereket, "Medikal hizmeti veren şirketlerimizin birçoğunun halen bir konteyneri bile yoktur. Olan medikalcilerimizin de elektrikleri, bilgisayarları ve klimaları yok. Bunun çözümü için gerekli mercilerden ivedi olarak konunun üzerinde durmalarını ve çözüm odaklı çalışmalarını özellikle istirham ediyoruz. Medikalcilerimizin hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için daha rahat bir ortamda çalışmaları gerekmektedir. Medikal şirketlerimizin hastanelere verdikleri medikal ve sarf malzeme ödemelerini 2023 Ocak ayında kestikleri faturaların ödemelerini halen alamamaktadırlar. Medikal şirketlerimizin hastalarımıza ve hastanelerimize daha iyi bir hizmet sunmaları için ödemelerin ivedi bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Bölgemiz deprem bölgesi olduğu için medikal şirketlerimizin ödemeleri konusunda daha hassas bir şekilde davranması gerektiğini yetkililerimizin bu konulara ilgileri için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN