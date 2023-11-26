Refüje çarpıp kalp krizi geçiren sürücüye dakikalarca kalp masajı yapıldı
Zonguldak'ta bir sürücü kaza yaptıktan sonra sıkıştığı araçta kalp krizi geçirdi. Sürücü kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Refüje çarpıp kalp krizi geçiren sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptılar
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir sürücü kaza yaptıktan sonra sıkıştığı araçta kalp krizi geçirdi. Sürücü kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H. idaresindeki 67 EF 753 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Ö.H. araç içerisinde sıkışarak kalp krizi geçirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Kalbi duran araç sürücüsüne direksiyon başında kalp masajı yapıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçtan dökülen mazot nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrasında yenidentrafiğeaçıldı.