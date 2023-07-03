Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası ile Bütçe Dostu Primlerle Geniş Teminatlar Sunuyor

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, Tamamlayan Sağlık Sigortası ile bütçe dostu primlerle geniş teminatlar sunarak, sigortalıların bütçe yükünü hafiflettiklerini belirtti. Ray Sigorta, bütçe dostu primlerle geniş teminatlar sunduğu Tamamlayan Sağlık Sigortası ile SGK katılım payı haricinde ek bir ücret ödenmesine gerek kalmadan, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi ihtiyaçlarını güvence altına alıyor. Üründe suni uzuv, tıbbi danışmanlık, evde bakım, görüntüleme hizmetleri, fizik tedavi gibi yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanında yılda bir kez anlaşmalı kurumlarda diş sağlığı ve check-up hizmeti sunuluyor.

Ray Sigorta Üst Yöneticisi ( Ceo ) Koray Erdoğan, Tamamlayan Sağlık Sigortası ile bütçe dostu primlerle geniş teminatlar sunarak, sigortalıların bütçe yükünü hafiflettiklerini belirtti.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelik talep her geçen gün artıyor.

Ray Sigorta, bütçe dostu primlerle geniş teminatlar sunduğu Tamamlayan Sağlık Sigortası ile SGK katılım payı haricinde ek bir ücret ödenmesine gerek kalmadan, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi ihtiyaçlarını güvence altına alıyor.

Üründe suni uzuv, tıbbi danışmanlık, evde bakım, görüntüleme hizmetleri, fizik tedavi gibi yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanında yılda bir kez anlaşmalı kurumlarda diş sağlığı ve check-up hizmeti sunuluyor.

"Tamamlayıcı sağlık sigortası bütçe dostu bir çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, sağlık söz konusu olduğunda tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer sağlığımızda önlemimizi alırsak, istenmeyen bir sürprizle karşılaştığımızda büyük fedakarlıklar yapmamız gerekmez. 2023 yılı ocak ayında, Aralık 2021'e göre medikal enflasyon artış oranı yüzde 164'e çıkmış durumda. Bu yüksek enflasyon oranı özel sağlık sigortasını, tamamlayıcı sağlık sigortalarına (TSS) göre daha fazla etkiledi. Dolayısıyla TSS daha bütçe dostu bir çözüm alternatifi. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü 10 yıldır mevcut ancak sigortalı sayısı son 2 yılda ikiye katlanmış durumda. Sağlık sigortaları içerisinde özellikle salgın döneminde büyük bir ivme kazanan tamamlayıcı sağlık sigortasında, 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 3 milyon 430 bin kişinin tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih ettiğini görüyoruz."

Salgın döneminde sağlığın ve sigortanın öneminin daha net anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, sigorta yaptırarak hastalık veya kaza durumlarında muayene, tahlil ve tetkikler, ameliyat gibi sağlık hizmeti alınması gereken ve maliyetli olabilecek durumlarda kişinin kendisini ve ailesini güvence altına alabildiğine işaret etti.

Erdoğan, "Ray Sigorta olarak biz de Tamamlayan Sağlık Sigortası ile bütçe dostu primlerle geniş teminatlar sunarak sigortalılarımızın bütçe yükünü hafifletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geniş anlaşmalı sağlık kuruluşu ağıyla katılım payı haricinde ek bir ücret ödemeden tedavi ve tetkiklerini yaptırabilen sigortalıları karşılaşacakları sağlık problemlerine karşı güvence altına aldıklarını belirtti.

Üstelik ilk kez özel sağlık sigortası yaptıranlara hoş geldin hediyesi olarak yüzde 10'a varan indirim sunduklarını bildiren Erdoğan, aile üyelerini de poliçe kapsamına almak isteyen sigortalılara özel yüzde 10'a varan aile indirimi imkanı sunduklarını kaydetti.