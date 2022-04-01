KARABÜK (İHA) - Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

KARABÜK Karabük'te Fırın Denetim Komisyonu ekipleri tarafından ramazan öncesi merkez mahallelerinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Karabük Belediyesi Fırın Denetim Komisyonu üyeleri ve zabıta ekipleri merkez mahallelerde yer alan fırınların ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, personelin kılık kıyafeti, imalathaneler, yatakhaneler ve tuvaletler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanların kurallara uygun olup olmadığını yerinde incelendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan fırıncılara zaman verilirken, hiçbir eksikliği görülmeyen, kurallara uygun imalat ve satış yapan fırın işletmecilerine ise Denetim Komisyonunca teşekkür edildi.

Öte yandan kent genelinde 200 gram üzerinden satışı yapılan ekmeklerin ise belirtilen gramaj üzerinde olduğu da tespit edildi.