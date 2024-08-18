Rahim Kanserini Yenen Kadın, Çanta Örgüsüyle Kanserli Çocuklara Yardım Ediyor

ANTALYA'da rahim kanserini erken evrede yenen Nilgün Yalçın (64), tedavisinin ardından öğrendiği çanta örgüsünü ilerletti. Örgülerden elde edilen geliri kanserli çocuklara bağışlayan Yalçın, "Kanser zor bir hastalık. Çocuklar acı çeksin istemiyorum. Elimden geldiğince çok çanta örüp, gelirini LÖSEV'e bağışlıyorum. Çocuklara bir damla ışık olursam, çok mutlu olurum" dedi.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Nilgün Yalçın, 2018 yılı Ağustos ayında rahim kanserine yakalandı. Erken evrede özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Yalçın, 2018 Eylül ayında ameliyat olarak lenflerini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı. 4 kür kemoterapi alan Yalçın, kanseri kısa sürede yendi. Arkadaşının yönlendirmesiyle çanta örmeye başlayan Yalçın, satışlarından elde ettiği geliri kanserli çocuklar için bağışlıyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARDI

Yaşadığı süreci anlatan Nilgün Yalçın, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Birinci evrede rahim kanseri teşhisi koyulduğunu söyleyen Yalçın, "En büyük şansım, kontrollerimi zamanında yaptırarak ilk evrede haberdar oldum. Daha sonra tedavilerime başlandı. Rahim, lenf ve yumurtalıklarım alındı. Agresif hücreli bir kanser türüymüş, o yüzden tedavilerim daha hızlı devam etti. 4 kür kemoterapi aldım. Şimdi gayet iyiyim. Kanser süreci çok zordu. Benim için en kıymetli olan ailemin, dostlarımın ilgisiydi. Onların sayesinde güzel bir tedavi süreci geçirdim, bunu hep birlikte Allah'ın izniyle aştık. En önemlisi, zamanında teşhis. Erken tarama programlarından faydalanıp, daha sonra da kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.

UMUT ÇANTALARI, KANSERLİ ÇOCUKLARA IŞIK OLUYOR

Çanta örme macerasını anlatan Nilgün Yalçın, "2021 veya 2022 yılında arkadaşım Belgin, 'Abla sana çanta örmesini öğreteyim' dedi. Sağ olsun, bana çanta örmeyi öğretti. Hayatıma güzellik kattı. Sonra çanta örmeden elde ettiğim parayı kazanca çevirip, 'LÖSEV'e bağışlayayım' dedim. 'LÖSEV'de kanserli çocuklar için bir umut, bir ışık olayım' dedim. Çok az bir şey ama kazancımı LÖSEV'e bağışlıyorum. Kanser zor bir hastalık. Kemoterapi de çok zor. Ağrılı bir süreç. Maddi manevi çocuklara faydam olmasını istedim. 'Belki benden başka insanlar da görür, onlara örnek olurum' diye düşündüm. Allah korusun, benim de 2 torunum var. Çocukları da çok seviyorum. Çocuklar acı çeksin, üzülsün, istemiyorum. O yüzden böyle bir şey düşündüm" dedi.

DAHA ÇOK ÇANTA ÖRÜP, BAĞIŞ YAPMAK İSTİYOR

Nilgün Yalçın, el işlerinin ve sosyal faaliyetlerin insanın yaşama tutunmasını sağladığını belirterek, "Kansere yakalananlar da umutlarını hiç yitirmesin. Aile bağı çok önemli, mutlaka iyileşecekler, şifa bulacaklar. İnsanın bir uğraşısının olması çok güzel. O yüzden herkes bu tür projelerde bulunabilir. Elimden geldiğince daha çok çanta örüp bunun gelirini LÖSEV'e bağışlamak istiyorum. Çocuklara bir damla ışık olursam çok mutlu olurum" diye konuştu.