Psikofarmakoloji Kongresi ve Sempozyumu Antalya'da Başladı

Türkiye Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ile Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya'da başladı. Kongreye farklı ülkelerden 700'e yakın uzman katılıyor.

Türkiye Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ile Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, farklı ülkelerden 700'e yakın uzman katılıyor.

Türkiye Psikofarmakoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, AA muhabirine, organizasyonun bilimsel anlamda dünyanın önemli psikofarmakoloji kongrelerinden biri olduğunu söyledi.

Kongrede psikiyatri alanında en güncel tedavilerin ele alınacağını belirten Sayar, "Ruhsal rahatsızlıkların sağaltımında, tedavisinde, en güncel gelişmeleri, son yenilikleri bu kongrede çok değerli bilim adamlarının katkılarıyla ele alıyoruz. Dünyadan çok farklı ülkelerden 40'a yakın yabancı konuşmacımız var. 700'e yakın kişi bu kongreyi izleyecek. Dört gün boyunca kendimizi geliştirdiğimiz bir bilim ziyafeti olacak." dedi.

Kongrenin en önemli özelliklerinden birinin de gençlere burs sağlamak olduğunu vurgulayan Sayar, özelikle psikiyatri eğitiminin henüz başındaki gençlerin herhangi bir ücret ödemeden kongreyi takip edebildiklerini kaydetti.

Ruh sağlığıyla ilgili bilginin yayılmasını, çoğalmasını önemsediklerini dile getiren Sayar, "Güncel konuları da mümkün olduğunca ele almaya gayret ediyoruz. Özellikle ilaç tedavisiyle ilgili, depresyon tedavisinde bazı çok yeni buluşlar yapıldı. O buluşları ağırlıklı olarak ele aldığımız oturumlarımız olacak. Yani genel olarak tedavi konusunda hangi açılımları yapıyoruz, ruh sağlığı hizmetlerini nasıl çeşitlendirebiliriz gibi konularda konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre ve sempozyum 25 Ekim'de sona erecek.