Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara: "Yaz tatili çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat dönemidir"

"Resim müzik ve el sanatları için kurslara yönlendirebiliriz"

KAYSERİ Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, çocuklara yaz tatilini değerlendirmeleri yönünde önerilerde bulunarak, "Yaz tatili çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat dönemidir" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, Yaz tatili döneminin dinlenmek için uzun ancak verimli aktiviteler yapmak için kısa bir dönem olduğunu söyledi.

Yaz tatilinin çocukların gelişimi için bir fırsat dönemi olduğunu dile getiren Kara, "Yaz tatiline girerken, kafamızdaki en büyük soru çocuklarımız yaz tatilini nasıl geçireceği oluyor. Dışarda yapabilecekleri aktiviteleri fazla tutmak, bunun yanında evde geçirecekleri zamanı nasıl geçirecekleri ile ilgili plan yapmak önemlidir. Dinlenmek, uzun saatler bilgisayar, telefon ve televizyon önünde vakit geçirmek değildir. Bu çocukları dinlendirmekten ziyade zihinsel olarak yormaktadır. Onları tamamen bunlardan uzak tutamayacağımız gerçeğini de göze alarak internet önünde 2-3 saat bizim belirlediğimiz bir vakti geçirebilirler. Okul dönemi çocuklar genelde spor için vakit bulamıyorlar. Yaz döneminde düzenli bir spor yapmaları sosyalleşme açısından özellikle grup sporları yapmaları fiziksel sağlıkları için önemli. Ayrıca yaz tatili çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat dönemidir. Resim müzik ve el sanatları için kurslara yönlendirebiliriz. Belediyenin çocuklar için açtığı güzel kurslar var bu kurslardan destek alınabilir" ifadelerini kullandı.

"Dinlenmek tüm kuralları yok etmek değildir"

Çocukların sabah belli bir saatte kalkmaları ve ev işleri ile ilgili sorumluluk almalarının desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kara, "Dinlenmeleri için çocuklarımıza belki 1-2 hafta ders çalışmadan gelen bir zaman dilimi tanımalıyız. Hemen ders çalışma programları yapmak uygun değil. Bu süreden sonra eksik oldukları konularla ilgili çocuğun sınıfına ve yaşına uygun bir şekilde kısa ders çalışma programları yapmalı gerekirse bir profesyonelden destek almalıyız. Dinlenmek, tüm kuralların yok olması değildir. Çocuklarımızın evde sabah belli bir vakitte kalkmaları ve ev işleri ile ilgili sorumluluk almaları desteklenebilir. Çocukları geliştiren aktivitelerden birisi de bildiği bir şeyi bir başkasına öğretmektir. Çocuğumuzun çaldığı bir müzik aleti varsa resimde iyiyse bunu bir arkadaşına ya da kendinden küçük birisine öğretmesi ya da bir derste başarılıysa bu konuda birisine destek olması sosyal anlamda gelişimini destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Çocukların yaşlarına göre bir işte çalışmasının hem sorumluluk hem de iletişim becerilerini destekleyeceğini belirten Kara, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yaşına göre kısa süreli bir işte çalışması hem sorumluluk almasını hem iletişim becerilerini destekleyecektir. Ancak bunu çocuğumuza sunarken gör bakalım hayat nasılmış şeklinde çalışmayı bir ceza gibi değil onu geliştirecek bir durum gibi sunmak önemlidir. Yaz tatilleri çocuklarımızla birlikte vakit geçirmek için bizim için de fırsattır. Günde belki sadece 1 saat onlarla kaliteli vakit geçirmek iletişimimizi arttıracaktır. Beraber şehrimizdeki tarihi ve doğal güzellikleri gezmek veya birlikte kitap okumak birlikte kaliteli vakit geçirmemizi ve öğrenmeyi destekleyebilir. Yaş olarak daha büyük çocuklarımızın bir vakıf veya dernekte görev almasını öneriyorum. Kısa bir zaman diliminde fazlaca bir şey yapmak yerine uzun bir zaman diliminde düzenli bir aktiviteyi yapmak önemlidir. Örneğin yaz tatili boyunca haftanın 1 günü değil günde 15 dakika kitap okumaları bile zamanı verimli kullanmayı ve tatil sonunda bu 15 dakikaların nasıl birikip kitaplar bitirmelerini sağladığını çocuklara gösterecektir ve sene içinde düzenli ders çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm çocuklarımıza verimli bir yaz dönemi diliyorum."