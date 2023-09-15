Prof. Dr. Hasan Biri: "Prostat kanserlerinin yüzde 13 ile 15'i arasında geçiş gösteriyor"

ANKARA - Ankara Koru Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Prostat kanserine ilişkin, "Prostat kanserlerinin yüzde 13 ile 15'i arasında geçiş gösteriyor" dedi.

Uzmanlar, özellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 70 oranında prostatla ilgili belli semptomlar gösterdiğine dikkati çekiyor. Normal erişkin bir erkekte 20-30 gram civarında olan bu prostat organının yaşla birlikte büyümeye başladığını belirten uzmanlar, iyi huylu prostat büyümesinin yaşlanan erkeklerde en çok karşılaşılan sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Ankara Koru Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri ise prostat kanserlerin yüzde 13 ile 15 oranında genetik geçiş gösterdiğine dikkat çekti.

"diyebileceğimiz 50'li yaşlarda prostat kanserine rastlayabiliyoruz"

Biri, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaya başladığını vurgulayarak, "Yaş ilerledikçe daha sıkı görülür ama bu yaş için ille de çok ileri yaş olması gerekmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaş aralıkları da çok değişti. Orta yaş grubu ve hatta genç yaş grubu diyebileceğimiz 50'li yaşlarda biz prostat kanserine rastlayabiliyoruz. Örnek verecek olursak, 50'li yaşlar için 100 binde 6-7 olan prostat kanseri, 80 yaşına gelindiğinde yüzde 5-10'lara hatta bir kısım asemptomatik dediğimiz sessiz kanserlerle yüzde 30'lara kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla yaş önemli bir faktör ancak erken yaşta görülmez diye bir genel kabul söz konusu değil" diye konuştu.

"Kanda yapılan PSA testi ile prostat kanserini tespit edebiliyoruz"

Kanda yapılan PSA testi ile prostat kanserini tespit edebildiklerini ifade eden Biri, "Bu test yüksek çıktığında veya rutin prostat muayenesi sırasında bir modül tespit edilirse önce bir prostat MR ya da son teknoloji olarak kullandığımız mikro ultrason tekniğiyle prostat analiz edilir. Eğer prostatta şüpheli bir yapı varsa o zaman prostat biyopsisi yapıyoruz. Biyopsinin sonucunda da altta bir kanser olup olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Prostat kanserlerinin yüzde 13 ile 15'i arasında geçiş gösteriyor"

Prostat kanserlerin yüzde 13-15'inin genetik geçiş gösterdiğini belirten Biri, "Özellikle ailede bir kişide varsa oran, diyelim ki toplam normal popülasyonun eğer birden çok kişide varsa görünme ihtimali çok daha yüksek noktalara gelir. Dolayısıyla genetik geçiş olan bir kanserdir. Bugün her kanser türünün genetik geçişi söz konusu ama prostat kanserlerinde bu çok daha belirgin. Tüm genetik yapıyı göz önünde bulundurarak prostat kanserli ailelerin erkek çocukları ve birinci derece kan bağı olan herkesin 40 yaşından sonra 6 ay aralıklarla mutlaka PSA kontrolü yapmasını tavsiye diyoruz.

Prostat kanserinin tedavi yöntemleri

Erken teşhis edilmiş genç grup prostat kanserleri hastalarda evre olarak değişmekle birlikte en erken yakalandığında cerrahi tedavi yaptıklarının altını çizen Biri, "Burada da robotik radikal prostatektomi dediğimiz bir ameliyat tekniğimiz var. Yine eğer hastalık birinci, ikinci hatta üçüncü evreyi geçip kemik metastazı ya da organ metastazları yapmışsa o takdirde bu vakalarda hormonel tedaviler, kemoterapiler, hatta tümörün bulunduğu noktaya göre birlikte radyoterapi uygulanabilir. Yine bunların etkisiz kaldığı ileri vakalarda radyonüklid değimiz tedaviler de uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.