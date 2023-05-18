Prof. Dr. Yusuf Demir: 2023 yılında tarım ve su kaynakları açısından ciddi problemler yaşanabilir

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim değişikliğine bağlı olarak 2023 yılında tarım ve su kaynakları açısından ciddi problemler yaşanabileceğini belirtti. El Nino etkisiyle sıcaklıkların daha da artacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demir, iklim değişikliğiyle mücadelede hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Ortalamanın altında seyreden yağışlar ve üzerindeki sıcaklıklar 'El Nino' etkisiyle daha da uç değerlere ulaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle 2023 yılı özellikle tarım ve su kaynakları açısından ciddi problemler yaratabilir" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarında hava sıcaklıklarında yükselmeler olabileceğini, bunun zararlarının önüne geçebilmek adına tedbirler alınması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklıkların, yalnızca tarım ve su kaynaklarını üzerinde etkisi olmadığını, insanlar üzerinde de tehdit oluşturduğunu ileri süren Prof. Dr. Demir, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma, yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır" diye konuştu.

"Ülkemizde son yıllarda hızla gelişme gösteren balıkçılık sektöründe yaz aylarında yaşanabilecek önemli riskleri işaret etmektedir. Sucul ekosistem koşullarının ve su ürünleri yetiştiricilerinin bu sürece bugünden hazırlanmaları yaşanacak riskleri azaltma açısından önem taşımaktadır. Sürecin doğru yönetilememesi, evsel su kullanımı ve içme suyu ihtiyacında da benzer sıkıntıların yaşanmasına sebep olabilir. Yerel yönetimlerin bu sürece hazırlanması ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Su hasadı, su ayak izi, suyun tasarruflu kullanımı, geri kazanımlı su çalışmaları öncelikli çalışma alanı ve konular olmalıdır."