Prof. Dr. Vefik Arıca: Plastik poşet çaylar kısırlığa yol açabilir

Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çayların kanserojen etkisi bulunduğunu ve kısırlığa neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Epiklorohidrin kısırlığa yol açan bir madde"

Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çayların kanserojen etkisi bulunduğunu ve kısırlığa neden olduğunu söyledi.

YALOVA - Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çayların kanserojen etkisi bulunduğunu ve kısırlığa neden olduğunu söyledi.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, poşet çayların bir kısmında sıcak suyla temas edildikten sonra epiklorohidrin denilen bir maddenin ortaya çıktığını ifade etti. Bu maddenin kanserojen etkisi bulunduğunu ve bağışıklık sistemini düşürdüğünü anlatan Prof. Dr. Arıca, "En önemlisi de kısırlığa yol açan bir madde. Özellikle poşet çaylarda sıcak suyla temastan sonra oluşan epiklorohidrin vücutta dağılıyor. Kısa vadede ve orta vadede bir takım hasarlar oluşturabiliyor.

Kısırlığa yol açabilir

Poşet içindeki çay gözükmesi halinde bunu kuvvetle muhtemel plastikten yapılmış olduğuna dikkati çeken Arıca, "Zaten poşet çayların dörtte biri plastikten yapılmakta. Plastik de sıcak suyla temas ettiği zaman epiklorohidrin dediğimiz kanserojen, bağışıklık sistemini düşüren ve kısırlığa yol açabilir" dedi.

Demleme çay tavsiyesi

Arıca, plastikten yapılan çay poşetleri yerinde demleme çayların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

"Özellikle ülkemiz gibi çaydan zengin olan bölgelerde demleme çayı tercih etmeliyiz. Poşet çaylara pek koymamalıyız. Özellikle piramit şeklindeki poşet çaylarda plastik olma ihtimali daha yüksek. Doğal liflerden oluşan veya muz yaprağından oluşan poşet çaylar doğal, organik olunca onlar içilebilir. Plastik yapılanlardan özellikle içmemeliyiz."