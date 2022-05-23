Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız - Haberler

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; 905 vaka tespit edildi ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5'inci vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" ifadelerini kullandı.