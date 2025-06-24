Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan Boğulma Uyarısı: 'Deniz Keyfiniz Facia Olmasın'

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Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan Boğulma Uyarısı: 'Deniz Keyfiniz Facia Olmasın'
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz mevsiminde denizlere akın eden vatandaşlara hayati uyarılarda bulunarak, yüzme bilmeyenlerin büyük risk altında olduğunu ve boğulma vakalarının artabileceğini belirtti. Özellikle ters akıntılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Onlarca boğulma vakasına müdahale eden profesör uyardı: "Deniz keyfiniz faciaya dönüşmesin"

SAMSUN – Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz mevsiminin ani gelişiyle birlikte sahil bölgelerine akın eden vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Özellikle yüzme bilmeyen kişilerin ve cankurtaran bulunmayan sahilleri tercih eden ailelerin büyük risk altında olduğunu belirten Özkaya, "Her yıl bine yakın vatandaşımızı boğulma nedeniyle kaybediyoruz. Ters akıntıya dikkat etmeliyiz" dedi.

Hava sıcaklıklarının ani yükselişiyle vatandaşların denize yöneldiğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, boğulma vakalarının en çok yaz aylarında ve kontrolsüz alanlarda yaşandığını söyledi. "Yazın bir anda gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, ailecek sahillere akın ediyor. Ancak bilinçsizce denize girenler büyük bir tehlikenin içinde. Özellikle yüzme bilmeyen bireyler ve çocuklar, denizin sinsi tehlikesi olan 'rip' yani ters akıntıya kapılarak hayatını kaybediyor" diye konuştu.

"Son 4 yılda 4 bine yakın vatandaşımızı kaybettik"

Boğulma olaylarının istatistiksel boyutuna da değinen Prof. Dr. Özkaya, "Son 4 sene için 4 bine yakın vatandaşımız boğularak hayatını kaybetti. Bu her sene artacak gibi duruyor. Özellikle yüzme bilmeyen vatandaşlar RİP akıntısı dediğimiz ters akıntıya maruz kaldıklarında açık denizlerde kaybolup boğuluyorlar. Bu ters akıntı en profesyonel yüzücüleri bile açık denizlere çekiyor. Denize girdiğinizde ayaklarınız yerden kesilmiş hissediyorsunuz" diye konuştu.

"Ayaklarınız yere değse bile güvende değilsiniz"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna da dikkat çeken Özkaya, deniz altındaki sismik hareketliliğin su altı akıntılarını etkileyebileceğini belirtti. Özkaya, "Özellikle ülkemiz deprem bölgesidir. Depremlerin büyük bir çoğunluğu denizlerde olmaktadır. Bu depremler deniz akıntısını etkilemektedir. Denize girdiğinizde lütfen boyunuz geçmediği yerlerde durun. Ayaklarınız yere dahi değse depremlerden, ters akıntılardan dolayı ayaklarını kayarak boğulabilme tehlikeniz var" şeklinde konuştu.

"Aynı aileden birkaç kişiyi birden kaybediyoruz"

Gözetimsiz sahillerde yaşanan vakaların çoğunun zincirleme olduğunu da aktaran Özkaya, şu uyarıyı yaptı: "Özellikle tenha, izole yerlerde denize giren ailelerde biri boğulma tehlikesi geçirince, diğerleri de onu kurtarmak için suya giriyor. Maalesef bu durum birkaç kişinin birden hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu tür olaylar yaşadık. Bu yüzden hafta sonu planı yaparken, güvenliği ikinci plana atmayın. Birkaç dakikalık ihmal geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir."

Vatandaşların sadece serinlemek için değil, aynı zamanda bilinçli ve dikkatli şekilde denize girmesi gerektiğini söyleyen Özkaya, "Lütfen çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın, can yeleği gibi önlemleri ihmal etmeyin. Tatiliniz keyifle bitsin, acıyla değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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