Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, Denizli ve Muğla'nın ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görülen, zehirli olabileceği yönünde paniğe neden olan uğur böceği örümceğiyle ilgili, 'Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır' dedi.

Prof. Dr. Hakan Demir : Uğur böceği örümceği zehirli değil

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, Denizli ve Muğla'nın ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görülen, zehirli olabileceği yönünde paniğe neden olan uğur böceği örümceğiyle ilgili, "Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır" dedi.

Denizli, Muğla ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen ve zehirli olabileceği yönünde yapılan değerlendirmelerle paniğe neden olan uğur böceği örümceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, bu örümcek türünün 'eresus cinnaberinus' olarak bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Demir, bu örümcek türünün kırmızı ve siyah benekleri olmasından dolayı uğur böceği örümceği olarak adlandırıldığını kaydederken, "Genelde erkek örümceklerde bu desenler görülür. Dişilerde ise daha siyahtır. Bu örümceğin bu dönemde görülmesi ise erkeklerde çiftleşme dönemidir ve dişiler genelde sabit kalır. Bu nedenle erkek örümcekler dişileri aramaya çıkar. Erkek uğur böceği örümceğinin dişilere göre sayısı da oldukça fazladır. Erkekler dişilerini ararken birçok insanla da karşı karşıya kalabiliyor. Şu an bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Bunu da bu örümceği avlayan avcıların sayısının düşmüş olması ve iklimin yağışlı geçmesinden kaynaklanabilir" dedi.

'ZARARLI DEĞİL, FAYDASI VAR'

Prof. Dr. Demir, uğur böceği örümceğinin zehirli olmadığını sadece alerjisi olan kişilerde etki göstereceğini kaydederken, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Sadece ağız yapıları ile yumuşak böcekleri felç duruma getirirler ve daha sonra yerler. Zehir oranı vericisi çok düşüktür. Sadece küçük çocuklarda alerjisi varsa etkisi olabilir. Zarar vermekten ziyade popülasyon için oldukça değerli bir türdür. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır. (DHA)