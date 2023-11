Prof. Dr. Gömceli: Epilepsi pili uygulamaları nöbetleri yarı yarıya azaltıyor

Prof. Dr. Gömceli: "Epilepsi pili uygulamalarındaki hayal nöbetlerin yarı yarıya azalmasıdır"

ANTALYA - Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, dirençli hastalara uygulanan epilepsi pili tedavisiyle ilgili, "Haftada 3-4'den, günde 20-30'a kadar nöbet geçiren hastalara, 10 gün nöbetsizlik sağlamak bile büyük bir konfordur. Epilepsi pili uygulamalarındaki hayal nöbetlerin yarı yarıya azalmasıdır, tam bir nöbet kontrolü hayalimiz olmuyor ama yarı yarıya azalması bile çok büyük bir başarıdır" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, epilepsi hastalığının beynin anormal elektrikle deşarjların yayılmasına bağlı ortaya çıkan anormal davranışlar, duyumlarla seyreden kronik bir hastalık olduğunu kaydetti.

Epilepsinin toplumda görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1 olduğunu ve kadın ile erkekte eşit olarak görüldüğünü dile getiren Gömceli, "Her zaman çocukların hastalığı, çocukluktan başlayan bir hastalık olarak bilinmekle beraber öyle bir hastalık değildir. Her yaşta olabilir, sebepleri değişiyor çünkü. İki önemli piki var çocukluk döneminde daha çok görülme eğilimi var. Ama birde ileri yaşlarda yani yaşlılık döneminde daha sık rastlanıyor ama her dönemde epilepsi nöbeti görülebiliyor" diye konuştu.

"Epilepsi tanısı"

Epilepsinin ortay çıkması ile ilgili bilgiler veren Gömceli, "Epilepsi beynimizdeki elektrik üreten hücrelerin ortaya çıkardığı anormal deşarjlar olduğuna göre bu elektrik üreten hücreleri etkileyen herhangi bir olay, beynimizde korteks bölgesinde ortaya çıkan bir tümör, kafa travması, damar tıkanıklığı, menenjit gibi bir enfeksiyon ya da beynin kendi iltihabı, apseler gibi yani beyne elektrik üreten bölgeye zarar veren her şey epilepsi nöbeti yapabilir. Bunun dışında gerçekten hiç bir sebebi olmadan genetik özellikler gösteren nöbetler var. Bunun dışında bir grup hasta var ki yaptığımız bütün araştırmalara rağmen sebebini bulamıyoruz. Yani neredeyse üçte birinde açıklayacak bir gerekçe olmadan başlayabiliyor. Temel olarak klinik tanı MR'a bakarak 'evet' kesinlikle epilepsi var demek doğru değildir. Epilepsi tanısı koymak için hastanın nöbetinin olması lazım hiç bir şikayeti olamayan bir hastada EEG anormalliği üzerinden epilepsi tanısı koyamayız. Klinik tanı, yaşanan atağa özgü, atağın bizim kafamızda pratiğimizde bildiğimiz bir takım kalıplara var onlara uymamasına göre karar verdiğimiz bir tablodur. Tanı ne gerektiriyor önce deneyim gerekiyor ikincisi atağa şahit olan bireylerin verdiği öykü bizim için çok kıymetli. Akıllı cep telefonları ya da iş yerlerindeki kayıt yapan kameralar çok işimize yarıyor, bunlar bize getirildiğinde çok rahatça ayırt edebiliyoruz. Bazen her şeye rağmen ayırt edemediğimiz hastalarımız var onlar için farklı yöntemlerimiz var takip ediyoruz uzun süreli yatışlar öneriyoruz kamera kayıtları altında gibi farklı yöntemleri öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yarı yarıya azaltıyor"

Hastalığın tedavi yöntemlerinden epilepsi pili hakkında açıklamada bulunan Gömceli, "Epilepsi pili daha dirençli hastalar için onların cerrahi şansı yok, bu işlemi yaptığımız hasta cerrahiye uygun olmayabilir. Bu durumda çok dirençli nöbetlerde varsa pil uygulamaları yapıyoruz. Pil uygulamaları içinde spesifik hasta gruplarımız var çok dirençli parsiyel epilepsi gibi yine hastanın öncelikle uygunluğunu değerlendiriyoruz. Ardından şurada köprücük kemiğinin altına bir pil yerleştiriliyor bu boyundaki vagal sinirin etrafına sarılıyor ve beyindeki sinyalleri düzenlemeye ve o elektriksel anormal aktiviteyi baskılamaya çalışıyor. Oldukça işe yarıyor. Dirençli hasta derken günde 20, 30 nöbet geçiren hastalardan bahsediyoruz. Hatta bu direnç değişiyor, hastaya bireye göre. Ama haftada 3-4'den günde 20-30 a kadar nöbet geçiren hastalar olabiliyor. Böyle bir hastada 10 gün nöbetsizlik sağlamak bile büyük bir konfordur. Epilepsi pili uygulamalarındaki hayal nöbetlerin yarı yarıya azalmasıdır. Tam bir nöbet kontrolü hayalimiz olmuyor ama yarı yarıya azalması bile çok büyük bir başarıdır" dedi.

"Tam nöbet kontrolü sağlanan hastalar da var"

Çok hastaya epilepsi pili uygulaması yaptıklarını dile getiren Gömceli, "Tam nöbet kontrolü olan birçok hastamız oldu. Bir yandan da bu pillerin bir avantajı var. Hafif dirençli nöbetler ve hafi algı dikkat bozuklukları hafif zeka özürlülüğü durumlarında da bunların düzelmesine yardımcı oluyor. Hastanın zihinsel açıdan da güçlenmesine yardımcı oluyor, o nedenle de aileler çok mutlu oluyor. Epilepsi pili oldukça işe yarayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerine yer verdi.