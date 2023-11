Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu : "Bugün yaşadığımız bu hava olayları aslında bundan sonraki normallerimizdir"

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu : "Bundan sonra sonbahar ayları daha sıcak olacak"

VAN - Van'da küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bilim insanlarını endişelendiriyor.

Geçtiğimiz yılların aynı dönemlerinde karla kaplı Van'da ilkbahar havası yaşanıyor. Kentte birçok alanın yemyeşil bir örtüyle kaplanmaya başlaması adeta ilkbahar aylarını hatırlattı. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, elde edilen verilere göre sonbahar aylarının daha sıcak geçtiğini söyledi. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarının uzadığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, geçmişte bölgenin önemli bir kısmının karla kaplıyken, şu an çevrenin yeşil olduğuna dikkat çekti.

"Bölgenin önemli bir kısmı geçmişte karla kaplıydı"

İklim değişikliği denildiğinde akıllara sadece yağışlardaki azlık veya sıcaklıktaki artışın gelmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Diğer ekstremlerde gelmelidir. Bundan sonraki süreçte yaşayacaklarımızın büyük ölçüde bir göstergesi de budur. Çünkü iklimdeki değişim ortalama sıcaklıktaki artış, yaz aylarının özellikle uzamasına neden oldu. Yani sonbahar ve ilkbahar aylarıyla beraber yaz ayları gittikçe uzadı. Bu mevsimde bu bölgenin önemli bir kısmı geçmişte karla kaplıydı. Umarım bir daha hayatımıza girmez ama 2011 deprem yılında bu dönemler hakikaten çok zorlu ve sıkıntılı bir karla mücadele süreci vardı. Ama bugün gayet güzel bir hava var ve bütün çevre yeşildir. Özellikle son birkaç aydır bölgede düşen yağışın çok ciddi katkısı var. Bu yağışlar çok önemli ve değerlidir. Çünkü buraya düşecek her bir damla yağış, bence olumlu olarak görülmelidir" dedi.

"Dünyanın ortalama sıcaklığındaki bir buçuk derecelik artış ekstremleri oluşturacak"

Süreçte bölgesel olarak farklı hava durumlarıyla karşılaşılabileceğini dile getiren Alaeddinoğlu, "Örneğin kış aylarında çok ekstrem soğuklarla da karşılaşabiliriz. Bakarsanız geçmişinde eksi 25'ler çok nadir yaşanmıştır. Bundan sonra eksi 30'ları da eksi 40'ları da görebilir miyiz? Evet, çünkü dünyanın ortalama sıcaklığındaki bir buçuk derecelik artış bu ekstremleri oluşturacak. Bugün yaşadığımız bu hava olayları aslında bundan sonraki normallerimizdir. Yani eskisi gibi iklim, yağış, sıcaklık geçişleri, ilkbahara ilişkin verdiğimiz o adlandırmaların tamamını yeniden tanımlama ihtiyacı var. Aslında tanımlamak da çok zor. Yani her an her şeyi bekleyebiliriz. Çünkü çok ciddi bir gezici siklon da var. Bu da her an her herhangi bir bölgeye çok ciddi bir sağanağın düşmesine sebep olur. Şu an yaşadığınız şey de aslında budur" diye konuştu.

"Şiddetli sıcaklar ve şiddetli soğuklar hayatımızın bir parçası olacak"

Verilere göre sonbahar aylarının daha sıcak geçeceğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra sonbahar ayları daha sıcak olacak. Artık o kar şeklindeki yağışları nadir görebiliriz. Ancak şu unutulmasın; ani baskın, ekstrem kar yağışları ve soğukları da görebiliriz. Hiçbir şeyin değiştiremeyeceği tek şey var. Hem havza için hem bütün Türkiye için aslında dünya için sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Bu sıcaklığın artışı beraberinde kuraklığı ve su sorunu muhakkak ki getirecek. Bu da Van Gölü gibi diğer birçok gölde alan kaybına, küçük ya da sığ göllerin belki ortadan kaybolmasına neden olacak. Burada uzun vadede değişiklik yok ama kısa vadede ekstremler görebiliriz. Çok daha şiddetli sıcaklar, çok daha şiddetli soğuklar hayatımızın bundan sonraki sürecinde hep bir parçası olarak kalacak.