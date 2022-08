Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Aşılar doğaldır ve 200 yıllık bir geçmişe sahiptir"

"Vatandaşların bağışıklık sistemini güçlü tutmasının yanında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor"

DÜZCE Son zamanlarda artan korona virüs vakalarına karşılık bağışıklık sistemini güçlü tutmak için aşı olunması gerektiğini, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının önemini anlatan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Ölü virüs aşıları, inaktif dediğimiz aşılar oldukça doğal metotlardır. Kesinlikle aşı olunmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde son zamanlarda artan korona virüs vakaları akıllara maske, mesafe ve temizliği yeniden getirdi. Bunlardan uzak durulmaması gerektiğini dile getiren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "2-3 senedir pandemi ile birlikte korona virüs hayatımızda önemli bir yer edindi. Sosyal hayatımızda eğitim hayatımızda ticari hayatımızda çok farklı süreçler yaşadık. Vakaların artması ile birlikte tekrar kapanabiliriz, tekrar maske konuşulur oldu. Korona virüste önemli olan sağlık sisteminin kilitlenmemesidir. Hastaneye yatışlar arttığında sağlık sistemi kilitlenirse yeni vakalar alınamaz ve can kayıpları artabilir. Nitekim bunu yaşayan ülkeler oldu. Bundan sakınmak için bir tedbirler alınabilir ama böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Şimdiden bazı tedbirler alınabilir mi diye düşünülüyor? Her hastalıkta olduğu gibi koruyucu önlemler çok önemlidir. Maske, mesafe ve temizlik bunlar başından beri söylenen şeyler. Bu şekilde kolay ucuz insanların hayatında çok fazla şeyi engellemeyen uygulamalar her zaman en kolay en uygun yöntemlerdir. Yine bunlara tekrar edilebilir. Hayatımıza tekrar maske girebilir ama bunu zaman gösterecektir" dedi.

"Kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum"

Vakalarda ki artışların hastane ve yoğun bakımlarda artmadığını, insanların toplumsal olarak bağışıklık için aşı olduğunu ve aşının rolünün büyük olduğunu ifade eden Kaya, "Yaklaşık 1 yıldır hayatımızın normale dönmesi bu aşılar sebebiyle oluyor. Aşılar yaygın bir şekilde yapıldığında toplumsal olarak bağışıklık geliştirdik diyebiliriz. Korona virüs mutasyona uğrayabiliyor. Zaman zaman bunları da yaşadık. Burada koruyucu tedbirlerden sonra aşının rolü çok büyük. Şimdi bazı insanlarda aşı karşıtlığı var. İnsanların büyük bir kısmı doğal yöntemleri çok seviyorlar bu aslında güzel bir şey. Fakat aşının doğal bir koruyucu olduğunu unutuyorlar. Aşı olduğunuz zaman bağışıklık sisteminiz güçlenir. Tekrar virüs geldiği zaman bağışıklık sisteminiz aşıyı hatırlar ve o virüsü engeller. Aşılar özellikle konvansiyonel aşılar çok güvenlidirler. Oldukça doğaldırlar ve yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe de sahiptirler. Ölü virüs aşıları, inaktif dediğim açılar oldukça doğal metotlardır. Bunu olmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.