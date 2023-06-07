Prof. Dr. Elipek: Su kaynaklarına atılan plastik ve benzeri atıklar suyun yapısını bozuyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına plastik ve benzeri organik olmayan maddelerin atılmasının suyun yapısını bozarak kirlettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına plastik ve benzeri organik olmayan maddelerin atılmasının suyun yapısını bozarak kirlettiğini söyledi.

Prof. Dr. Elipek, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda su, toprak ve atmosferin kendini temizleme özelliği olduğunu ifade etti.

Sudaki çözülmüş oksijen ve bakterilerin organik maddeleri parçaladığını vurgulayan Elipek, su kaynaklarına atılan organik olmayan plastik ve benzeri atıkların kirliliğe neden olduğunu dile getirdi.

Suyun kendini temizleme kapasitesinin aşımında problemlerin ortaya çıktığını işaret eden Elipek, "Suya organik madde atıldığında onu parçalayıp elementlerine ayırıyor, tekrar atıldığında yine parçalıyor ama bu devamlı olunca suyun kendini temizleme kapasitesi aşılıyor. Aynı zamanda sudaki bakterileri ortadan kaldıracak toksik maddeler atıyoruz ve suya ağır metaller yüklüyoruz. Suyun taşıma kapasitesi aşıldığında artık tehlike başlıyor. Sudaki oksijen azalıyor ve suyun döngüsü bozuluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Elipek, su kaynaklarının çöplerle doldurulmasının o su kaynağını kullanılamaz hale getirdiği uyarısında bulundu.

Dünyadaki su varlığının yüzde 97'sini okyanus ve denizlerdeki tuzlu suyun oluşturduğunu ifade eden Elipek, kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek bu kaynakların korunmasının tüm insanlığın görevi olduğunu vurguladı.

Elipek, gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için tasarrufun önemine işaret ederek su kaynaklarının kirletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.