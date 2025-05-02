Prof. Dr. Bülent Karabulut'tan Yapay Zeka Uyarısı: 'Doktorunuza Güvenin'

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut, hastaların gereksiz üzüntü, kaos yaşamaması için yapay zeka modelleri yerine doktorundan bilgi alması uyarısında bulundu.

Karabulut, "12. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın hekimin ya da bir sağlık sisteminin hata yapma olasılığını azaltacağını söyledi.

Yapay zeka kullanımının önemine işaret eden Karabulut "Teşhisleri insan veya şu anki teknolojinin gözünden kaçabilecek küçük farklılıkları görme yeteneğine sahip olacaktır. Erken dönemde uyarıp tanıların doğru şekilde konulmasını ve doğru tedavi önerisi sunabilecektir." dedi.

Karabulut, hiçbir zaman yapay zeka modellerine hastaları tek başına emanet etmeyeceklerini belirterek, "Hekimlik bir sanat, yapay zekaya sanatı öğretemeyiz. Ama yapay zekadan çok istifade edip hastalarımızı daha güvenli yani mesleğin hızını, kalitesini, hastaların doğru zamanda doğru ilaca hata oranları daha azalmış bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

"Yapay zeka bazı bölümlerde kullanılmaya başlandı"

Yapay zekanın Türkiye'de birçok merkezde meme taramalarında kullanılmaya başlandığını anlatan Karabulut, akciğer nodüllerinin klasik yöntemle gözden kaçabilecek durumların daha erken saptanmasında yapay zeka modellerinin kullanıldığını belirtti.

Karabulut, bazı beyin tümörlerinde, bu tümörün agresifliği konusunda yapay zekadan fikir alınıp, tedavi planlarını belirleyebildiklerini vurguladı.

Yapay zeka kullanımının mesleğin ortadan kalkması değil, hatasızlık anlamında güçlendirilmesi şeklinde olacağını bildiren Karabulut, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız Google'a yazarak, hiçbir şekilde bilim insanlarının süzgecinden geçmemiş bilgilerle kendilerini değişik psikolojiye sokuyor. Şimdi de kendi verilerini bir yapay zeka modellemesine yükleyerek, yapay zekanın kendileri hakkında yorum yapmalarını istiyorlar. Biz şunu öneriyoruz: Medikal anlamda bazı derneklerin ya da dünyadaki sağlık otoritelerinin onay vermediği sürece bu tür yapay zeka modellerine güvenmesinler. Biz hastalarımıza 'Google'dan bilgi almayın, doktorunuzdan bilgi alın' diyorduk. Şimdi de 'yapay zekadan bilgi almayın, doktorunuzun onay verdiği yapay zeka modellerini kullanın' diyoruz. Çünkü çok büyük üzüntüler, gereksiz kaoslar, kendileri hakkında verilmiş saçma sapan hükümlerle karşılaşıyoruz. Ondan da uzak dursunlar. Sanal bir yapay zeka modellemesi, etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmamış bir yapay zeka modellemesi onlara hizmet etmez."