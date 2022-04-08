Prof. Dr. Bebek: Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Kovid'in epilepsi açısından etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Bebek, zaten epilepsi hastası olan kişilerin Kovid açısından ekstra bir risk taşımadığının anlaşıldığını ancak Kovid-19'u çok ağır geçirenlerde sonradan başlayan nörolojik bulgular nedeniyle bu kişilerin epilepsi hastası adayı olabildiğini belirtti. Prof. Dr. Bebek, "2,5 seneye yakın olmuş Türkiye için, 2 sene önce yani 15 Mart 2020'de kapanmıştık, çok belirsizlikler vardı, korku, endişe vardı. Hastalarımız hastaneye ulaşmakta tereddüt yaşıyordu. Epilepsi özelinde ne olacağını bilmiyorduk, epilepsi hastaları Kovid'i daha kötü mü geçirecekti, Kovid-19 geçirenlerde epilepsi açısından risk mi oluşacaktı? Kovid-19 geçiren bir insanda epilepsi olur mu ya da epilepsisi olan bir kişi, Kovid-19 geçirirse ne olur? Şayet kişi epilepsi hastasıysa, (Kovid'e bağlı) ateş, kırgınlık, vücudu etkileyen enfeksiyon durumunda nöbet riski artar. Ama ateşi kontrol altına almak, bol sıvı, vitamin takviyesi yapmak, riskleri azaltır. Ama ne zaman ki Kovid çok daha ağır, hem vücudu, hem beyni etkileyen bir tabloya girer; o zaman farklı bir tablodan bahsediyor oluruz" dedi.

"AĞIR GEÇİRENLERDE BEYİN DE ETKİLENİYOR"

Bebek, ağır geçirilen Kovid'in beyin damar tıkanıklığı, inme, pıhtı atma riski yaratabildiğini ama milyonları etkileyen Kovid'e rağmen bu oranların çok yüksek olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Beyni etkilenmiş bir insanda daha nörolojik bir hastalığı olmasa da pek tabii ki damar tıkanıklıkları oldu, felçler oldu, beynin enfeksiyon hastalıkları oldu. Dolayısıyla epilepsi de bunlara eşlik edebildi. Tam tersine baktığımızda ise epilepsi ile yaşayan bireylerin Kovid-19'a yakalanma riski açısından bir artış olmadığı gösterildi. Ama ne zaman risk var? Biliyorsunuz epilepsi çok sık bir hastalık. Genellikle iyi seyirli, yüzde 60 vakada nöbetler tek ilaçla kontrol altına alınabiliyor. Ama ne zaman ki epilepsiye eşlik eden bir beyin tümörü, ağır bir hastalık, kalp hastalıkları, tansiyon vb var; (Kovid açısından) asıl risk yaratan durumlar bunlar oldu. Yaş, yoğun bakıma yatış sebepleri vs. bunlar, epilepsi açısından da riski artırdı elbette ki."

"NÖBET SIKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK VARSA KOVİD'İ DE SORGULUYORUZ"

AŞI EPİLEPSİ RİSKİNİ ARTIRMIYOR