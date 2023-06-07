Prof. Dr. Barış Doster: Çin'in küresel sağlık topluluğu oluşturma vizyonu güçlü devlet kapasitesini yansıtıyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in herkesi kapsayan küresel bir sağlık topluluğu oluşturma konseptinin, güçlü devlet kapasitesini yansıttığını söyledi. Çin, 2020 yılında herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturma vizyonunu ortaya koymuştu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in herkesi kapsayan küresel bir sağlık topluluğu oluşturma konseptinin, güçlü devlet kapasitesini yansıttığını söyledi.

Doster, Xinhua ile kısa süre önce yaptığı bir röportajda söz konusu ifadeleri kullandı.

Çin, 2020 yılında herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturma vizyonunu ortaya koymuştu.

Çin son üç yılda 120'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı tedarik etti. Bu önemli katkı, gelişmekte olan ülkeler için Kovid-19 pandemisine karşı savaşta hayati destek oluşturdu.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi

"Herkes için sağlık vizyonu Çin'in devlet kapasitesini, iktisadi, teknolojik ve endüstriyel gücünü ortaya koyuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)