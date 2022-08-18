Edirne gündem: Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan hatırlatma dozu tavsiyesi

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hatırlatma dozunun önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odası'nda düzenlediği toplantıda, yaz aylarında vaka sayılarının arttığını belirtti.

Tedbirlerin gevşemesinin ardından vakalarda artış yaşandığını savunan Altun, "Haziran ayının son haftasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülüyor. Temmuzun son haftasında ise artış hızlanıyor. Temmuz ile bu artış belirginleşiyor." dedi.

Altun, Kovid-19'a karşı en güçlü silahın aşı olduğunu hatırlattı.

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Altun, "Ekim ayında okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte 6. dalga gündeme gelebilir. Bizi koruyacak tek şey aşı." diye konuştu.