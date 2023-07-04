Premenstrüel Gerilim Sendromu Kabızlık, Baş Ağrısı ve Depresyona Neden Olabilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, kabızlık, baş ağrısı ve depresyonun nedeninin Premenstrüel Gerilim Sendromu olabileceğini bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, kabızlık, baş ağrısı ve depresyonun nedeninin Premenstrüel Gerilim Sendromu olabileceğini bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baylar, adetten bir hafta veya 10 gün öncesinde görülen Premenstrüel Gerilim Sendromu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Op. Dr. Baylar, sendromun sadece ovülasyonlu sikluslarda görüldüğünü ve 30 yaşın üstünde sıkça rastlanan şikayetleri kapsadığını belirterek, bu durumun kadınlarda adetten 10-12 gün önce başlayıp adetle birlikte son bulduğunun altını çizdi.

Baylar, sendrom şikayetlerinin 3 grupta toplandığını aktararak, "İlk grupta su, tuz tutulumuna bağlı şikayetlerden, karında gerginlik-şişme, ektremitelerde ödem, göğüslerde gerginlik, hassasiyet, kasıklarda ve karında ağrı olarak seyrederken, ikinci kısımda nörovejetatif şikayetler, kolay yorulma, kabızlık, baş ağrısı, idrar yanması, bulantı, psikolojik şikayetlerden ise depresyon, mizaç değişikliği, gülme-ağlama, korku-huzursuzluk, uykusuzluk ve libido artışı olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabızlık, baş ağrısı ve depresyonun nedeninin Premenstrüel Gerilim Sendromu olabileceğine işaret eden Baylar, "Sendromun nedenleri ise progesteron yetersizliği ve prolaktin artışı olabilmektedir. Tedavi yöntemi olarak, prolaktin inhibitörleri, Primolut-n, B6 vitamini, diüretikler, tuzsuz ve az sıvı diyeti ve sakinleştiriciler hekim tarafından önerilmektedir." bilgisini verdi.