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Prematüre Bebekler İçin Erken Anne Kiti Projesi Başlatıldı

Prematüre Bebekler İçin Erken Anne Kiti Projesi Başlatıldı
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El Bebek Gül Bebek Derneği, Türkiye'de her 10 bebekten 1'inin prematüre doğduğunu belirterek, 'Erken Anne Kiti Projesi' ile prematüre annelerinin sütlerini hijyenik koşullarda ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE'de yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin canlı doğumun olduğunu söyleyen El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, "Her 10 bebekten 1'i erken doğuyor. Her gün yaklaşık 330 bebek prematüre olarak dünyaya geliyor" dedi.

El Bebek Gül Bebek Derneği, anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin sağlıklı bir geleceğe kavuşmalarına destek olmak için; bilgilendirme toplantıları, psiko eğitimler, destek paketleri gibi çalışmalarda bulunuyor. Dernek, anne ve bebeğin doğumdan itibaren hiç ayrılmamasını savunuyor ve anne babanın 7 gün 24 saat üniteye girebilmesi, mümkün olan en kısa zamanda ten tene temasın başlayabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde girişimlerde bulunuyor. Derneğin tüm Türkiye genelinde gerçekleştirdiği bu seneki projelerinden biri de 'Erken Anne Kiti Projesi' olarak belirtildi. Derneğin amacı "Her prematüre annesi bebeğine sütünü hijyenik koşullarda ulaştırabilmesi" olarak amaçlandı.

'ERKEN DOĞUM SEBEBİYLE PREMATÜRE BEBEKLER HEMEN ANNELERİNİ EMEBİLECEK GÜÇTE VE SAĞLIKTA DEĞİL'

Zamanında doğan bebeklerin, doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirilmeleri ve altı ay yalnızca anne sütü almalarının önemine vurgu yapan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, prematüre bebekler için bu doğal sürecin yaşanamadığının altını çizdi. Okay, "Erken doğum sebebiyle prematüre bebekler hemen annelerini emebilecek güçte ve sağlıkta olmamakta, annelerinde ayrı olarak yenidoğan yoğun bakımlarındaki kuvözlerde haftalarca bazen aylarca kalmaktalar. Bu sebeple de doğumdan itibaren anne sütünü alabilmeleri mümkün olamamaktadır" dedi.

'KUVÖZDEKİ BEBEKLERE ANNE SÜTÜNÜN TEMİZ POŞETLERLE ULAŞTIRILMASI GELİŞİMLERİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR'

Okay, "Bunun bir tek yolu var o da; annelerinin sütlerini hijyenik ve bu iş için üretilmiş süt poşetlerine sağarak hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine teslim etmesi. Süreci zorlaştıran şu ki; bu poşetler sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmamakta ve aileler açısından da ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığının da anne sütünü desteklemesi ile, prematüre bebeklerin annelerinin sütlerine kavuşturma hedefi ile hazırlanan bu kitin içerisinde; erken doğum yapan annenin ilk anda ihtiyacını duyacağı manuel süt pompası, steril süt poşetleri, hastaneye sütü götürebilmesi için termal çanta, göğüs pedi, kolonya, meme bakım kremi gibi malzemeler yanında prematüre bakımı ile ilgili el kitapçığı gibi destek materyaller de bulunuyor. Kuvözdeki bebeklere anne sütünün temiz poşetlerle ulaştırılması gelişimleri için kritik önem taşıyor. Dileyen herkes projeye bağışçı olarak, bir prematüre bebeği hakkı olan annesinin sütüne kavuşturmaya destek olabiliyor. Dernek web sitesi ya da sosyal medya kanallarından iletişime geçilerek detaylı bilgi alınabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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