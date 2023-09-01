Polonya'da Lejyoner Hastalığı Salgınında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentinde lejyoner hastalığı salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Hastanede yatan 157 kişide hastalığa neden olan bakteri tespit edildi.

VARŞOVA, 1 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentinde lejyoner hastalığı salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Yerel Sağlık ve Epidemiyoloji Departmanı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, hastanede yatan 157 kişide, hastalığa neden olan bakterinin tespit edildiği belirtildi. Öte yandan hastalık sonucu hayatını kaybeden 9 erkek ve 9 kadının, 53-98 yaş aralığında olduğu ve başka sağlık sorunlarının da bulunduğu aktarıldı.

Legionella bakterisinin yol açtığı lejyoner hastalığı, ağır bir zatürreye yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre hastalık, en yaygın şekilde kirli su kaynaklarının püskürtülmesi sonucu ortaya çıkan kirli aerosollerin solunması yoluyla bulaşıyor.