Polonya'da hamile kadının ölümüne ilişkin hasta hakları ihlali iddiası

Polonya'da hasta hakları ombudsmanı Bartlomiej Chmielowiec, 33 yaşındaki hamile kadının hastanede septik şok sonucu ölümünde hasta haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Polonya medyasındaki haberlere göre, Chmielowiec, 24 Mayıs'ta hayatını kaybeden 5 aylık hamile Dorota Lalik'in sağlık hizmetlerinden istediği şekilde faydalanamadığını söyledi.

Chmielowiec, "İncelemelerimiz sonucu şu bulgulara ulaştık; hasta hakları ihlal edildi. Hastaya güncel tıbbi bilgilere uygun hizmet sunulmadı. Hastanın sağlık durumu ve bu hasta için tedavi planının ne olduğu hakkında güvenilir ve açık bilgi edinme hakkı ihlal edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise 33 yaşındaki hamile kadının, hastanede septik şok sonucu ölümünün ve bu konudaki ihmallere ilişkin sorular üzerine düzenlediği basın toplantısında, "Bu ülkedeki her kadın, sağlığının ya da hayatının tehdit altında olması halinde hamileliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bu iki durum ayrı ayrı ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Niedzielski, kürtajla ilgili yasanın, hamile kadınları zor durumda bıraktığına dair eleştirilere işaret ederek, mevcut yasanın kadının sağlığı ya da hayatı tehlikedeyse hamileliğin sonlandırılmasına izin verdiğini söyledi.

Yakın zamanda geniş katılımla oluşturulan bir grupla gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin rehberlerin iyileştirileceğini aktaran Niedzielski, 33 yaşındaki hamile kadının hastanede septik şok sonucu ölümü ve bu konudaki ihmallere ilişkin kendisine sorular sorulduğunu aktardı.

Niedzielski, "Bu ülkedeki her kadın, sağlığının ya da hayatının tehdit altında olması halinde hamileliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bu iki durum ayrı ayrı ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Dorota Lalik, hamileliğin 5. ayında hayatını kaybetmişti

33 yaşındaki Lalik, 20 Mayıs'ta, hamileliğinin 5. ayında, şikayetleri nedeniyle Nowy Targ kasabasındaki gittiği hastanede kendisine, "bebeğin hayatta olduğu ancak susuz kaldığı" bilgisi verilmişti.

İddialara göre, doktorlar, kadına hareketsiz oturmasını ve bacaklarını yukarıda tutmasını söylemişti.

Lalik, 24 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsiye göre, Lalik, vücudun enfeksiyona gösterdiği tepkinin diğer organlara zarar vermesiyle sonuçlanan sepsisin son aşaması olan septik şoka yenik düşmüştü.

Polonya'da kürtaj yasası

Polonya'da 2021'de hükümet tarafından alınan kararla kürtaja erişim ciddi şekilde kısıtlandı. Yasaya göre kadının sağlığı veya hayatı tehlikedeyse hamileliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

Daha önce Polonya, Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahipti ve sadece üç durumda kürtaja izin veriliyordu: Hamileliğin annenin hayatını veya sağlığını tehdit etmesi, suç teşkil eden bir eylemden (tecavüz gibi) kaynaklanması veya ceninin ciddi bir doğum kusuruna sahip olduğunun teşhis edilmesi.

Ancak 2021'de yürürlüğe giren yasa ile bu gerekçelerden üçüncüsü yasaklandı. Mahkeme, bu tür kürtajların yaşam hakkının anayasal olarak korunmasını ihlal ettiğine karar verdi.