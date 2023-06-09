Polonya'da hamile kadının ölümü kürtaj yasası tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Polonya'da 33 yaşındaki hamile kadının hastanede septik şok sonucu ölümü tartışmaya neden oldu. Ailesi, doktorları kadının hayatını kurtarmak için gerekli adımları atmamakla suçlarken savcılar ve kamu denetçileri, kürtaja sadece hayati tehlikesi bulunan hastalarda izin verilen ülkede vakaya ilişkin soruşturma açma kararı aldı.

Polonya'da 33 yaşındaki hamile kadının hastanede septik şok sonucu ölümü tartışmaya neden oldu.

Ailesi, doktorları kadının hayatını kurtarmak için gerekli adımları atmamakla suçlarken savcılar ve kamu denetçileri, kürtaja sadece hayati tehlikesi bulunan hastalarda izin verilen ülkede vakaya ilişkin soruşturma açma kararı aldı.

Tıp uzmanları, kadının zamansız ölümünde kısıtlayıcı kürtaj yasasının payı olduğundan şüpheleniyor.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre soyadı gizli tutulan 33 yaşındaki Dorota adlı kadın, hamileliğinin beşinci ayında 20 Mayıs'ta şikayetleri nedeniyle Nowy Targ kasabasındaki hastaneye gitti.

Amniyon sıvısı gelen Dorota'ya hastaneye vardıklarında bebeğin hayatta olduğu ancak susuz kaldığı bilgisi verildi. İddialara göre doktorlar, kadına hareketsiz oturmasını ve bacaklarını yukarıda tutmasını söyledi.

Polonya'da çeşitli kanallara ve gazetelere konuşan Dorota'nın eşi, "Bu, bizim ilk çocuğumuz olacaktı. Mutluyduk. Hamilelik iyi gidiyordu, herhangi bir komplikasyon yoktu." ifadelerini kullandı.

Eşinin anlattıklarına göre üç gün boyunca Dorota'nın enfeksiyon seviyesi giderek yükseldi ve şiddetli baş ağrısı çekmeye başladı. Bunun üzerine doktorlar, ona ağrı kesici ilaç yazdı.

Hastaneye kaldırılmasının dördüncü gününde doktorlar, Dorota'nın bebeğinin öldüğünü doğruladı, birkaç saat sonra da anne hayatını kaybetti.

Otopsiye göre Dorota, vücudun enfeksiyona gösterdiği tepkinin diğer organlara zarar vermesiyle sonuçlanan sepsisin son aşaması olan septik şoka yenik düştü.

Polonya'da büyük tartışmaya yol açan olayın ardından ülkedeki kürtaj uygulamaları ve kadın hakları konusunda eleştiriler yükselmeye başladı.

Dorota'nın ölümü, Polonya'da son iki yılda kayda geçen ikinci ölüm vakası oldu. Geçen yıl eylülde Iza isimli kadın, Pszczyna kasabasındaki hastanede benzer koşullarda hayatını kaybetmiş ve ülke çapında "Bir kişi daha ölmesin" sloganıyla protestolar düzenlenmişti.

Varşova'da bulunan Kadın ve Aile Planlaması Vakfından (FEDERA) yapılan açıklamada, "Dorota'nın ölümüyle ilgili haberlerin yayımlanmasından bu yana korkmuş kadınlardan çok sayıda telefon aldık. Bu, her zamankinden daha fazla. Bu hafta benzer durumdaki 4 kadına yardım ettik bile. Kürtaj ancak bizim müdahalemizden sonra devlet hastanelerinde yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Polonya'da kürtaj yasası

Polonya'da 2021'de hükümet tarafından alınan kararla kürtaja erişim ciddi şekilde kısıtlandı. Yasaya göre kadının sağlığı veya hayatı tehlikedeyse hamileliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

Daha önce Polonya, Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahipti ve sadece üç durumda kürtaja izin veriliyordu: Hamileliğin annenin hayatını veya sağlığını tehdit etmesi, suç teşkil eden bir eylemden (tecavüz gibi) kaynaklanması veya ceninin ciddi bir doğum kusuruna sahip olduğunun teşhis edilmesi.

Ancak 2021'de yürürlüğe giren yasa ile bu gerekçelerden üçüncüsü yasaklandı. Mahkeme, bu tür kürtajların yaşam hakkının anayasal olarak korunmasını ihlal ettiğine karar verdi.