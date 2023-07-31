Polis Ekipleri Hamile Kadına Eşlik Ederek Hastaneye Yetiştirdi

SAMSUN'da Bölge Trafik ekiplerinin, yolu bilmedikleri için eşlik ederek hastaneye yetiştirdiği Süheyla Özmen Bot'un (38), dünyaya getirdiği bebeğe 'Şeker İkra' adı verildi. Süheyla Özmen Bot, "Şeker İkra, 5 hafta erken doğdu. Sağlığının gayet iyi olduğunu söylediler. Şükürler olsun ki bir problem yok. Polis ekiplerini görünce güvende hissettim" dedi.

Samsun-Ordu kara yolunda 29 Temmuz akşamı Terme ilçesi Miliç mevkisinde 78 AAB 060 plakalı araç, bölgede görevli olan polis memurlarına selektör yaparak durdu. İçerisinde hamile olan Süheyla Özmen Bot'un bulunduğunu belirten yakınları, ekiplerden yardım istedi. Araç sürücüsünün de İstanbul'dan geldiğini ve hastanenin yolunu bilmediğini söylemesi üzerine polis ekipleri hamile kadına ilk müdahalenin yapılması için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik ederek kısa sürede ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Süheyla Özmen Bot, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Süheyla Özmen Bot, Şeker İkra'yı dünyaya getirdi.

Polis ekiplerini görmesiyle güvende hissettiğini belirten anne Özmen, "Duygulanmamak mümkün değil. Ben ağlarken onlar beni teselli etti. Ağabey gibi şefkat gösteriyorlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tepeden tırnağa, polisimiz de sağlık ekiplerimiz de vatandaşının yanında. Şeker İkra, biraz erken doğdu, acele etti. 35 haftalıkken doğdu. Gününden erken doğduğu için yenidoğan yoğun bakımında. Sağlığının gayet iyi olduğunu söylediler. 5 hafta kadar erken doğdu, şükürler olsun ki bir problem yok. Şu anda kızım için hem gösterebileceğim ve örnek olacak hareketler var. Aynı zamanda ona anı kalabilecek, 'Senin doğumunda bu macerayı yaşamıştık' diyebileceğim çok güzel bir anımız var artık. İnşallah sağlık ve sıhhatle de kucağımıza alırız. Tüm bunlar yaşanırken babası İstanbul'daydı. O da çok endişe etti. Sabaha ancak uçakla gelebildi. Babamız da heyecanlı bir şekilde bakıyor. Anlatılmaz yaşanır derler, gerçekten de öyle" ifadelerini kullandı.