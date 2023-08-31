Plastik su deposu fabrikasında kimyasal madde sızıntısı: 3 işçi zehirlendi

PENDİK'te plastik su deposu üretimi yapan fabrikada çalışan 3 işçi, kazanda çalışma yaptığı sırada kimyasal madde sızıntısından dolayı zehirlendi. İşçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

? PENDİK'te plastik su deposu üretimi yapan fabrikada çalışan 3 işçi, kazanda çalışma yaptığı sırada kimyasal madde sızıntısından dolayı zehirlendi. İşçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenler Mahallesi, Sude Sokak üzerinde bulunan plastik su deposu üretimi yapan polyester fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; kazanda çalışan 3 işçi, kimyasal madde sızıntısından dolayı zehirlendi. Zehirlenen işçileri diğer çalışanlar fabrika dışına çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri özel kıyafetlerini giyerek 3 işçiye müdahale etti. Müdahalesi yapılan işçiler daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri fabrikanın girişine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Polis ekipleri fabrika içerisinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.