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Petrol arama kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Petrol arama kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Siirt'in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van'da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Siirt'in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van'da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 'Karabağ-2' petrol arama sahasında 21 Mayıs tarihinde yaşanan kazada petrol arama kulesinden düşen Alattin Akçiçek ağır şekilde yaralanmıştı. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akçiçek, Van'a sevk edildi. 16 gündür hastanede tedavisi süren Akçiçek, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Baykan Siirt Sağlık Haberler

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