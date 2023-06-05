Petrol arama kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti
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Siirt'in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van'da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt'in Baykan ilçesinde petrol arama kulesinden düşen işçi, Van'da tedavi gördüğü hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 'Karabağ-2' petrol arama sahasında 21 Mayıs tarihinde yaşanan kazada petrol arama kulesinden düşen Alattin Akçiçek ağır şekilde yaralanmıştı. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akçiçek, Van'a sevk edildi. 16 gündür hastanede tedavisi süren Akçiçek, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık