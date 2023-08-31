Pendik'te Kimyasal Madde Sızıntısı: 3 İşçi Zehirlendi

Pendik'te bir polyester imalathanesinde kazan içerisinde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Kimyasal maddeden dolayı zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te Esenler Mahallesi'nde Sude Sokak üzerinde bulunan bir plastik polyester imalathanesinde yaşandı. İddiaya göre, kazan bölümünde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Çalışma yapan 3 işçi kimyasal maddeden dolayı zehirlendi. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sızıntıdan dolayı özel kıyafet giyerek iş yerine girdi. Sızıntıdan dolayı zehirlenen 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL