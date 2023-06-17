Hastane Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

'Öğretmenim Elimi Tut' projesi kapsamında sağlık durumları sebebiyle eğitimlerine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'Hastane Sınıfları'nda devam eden 29 öğrenci için karne alma ve mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ile öğrenciler ve velileri katıldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Hastane Sınıfı öğrencilerinden 12 okul öncesi, 1 ilköğretim, 3 lise, ek hizmet binası hastane sınıfı öğrencilerinden 4 okul öncesi, 4 ilköğretim, 4 ortaöğretim, 1 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 29 öğrenci mezun oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz törende konuştu.

"BÜTÜN ENGELLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE AŞIP ZİRVELERDE KALICI OLMANIZI TEMENNİ EDİYORUM"

"PROJEYE DESTEK VEREN İLK HASTANELERDEN BİRİ OLARAK MUTLULUK DUYMAKTAYIZ"

"HASTANEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK UMUT VERİCİ"

Konuşmaların ardından sırayla ismi okunan öğrenciler sahneye gelerek karne ve hediyelerini aldı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra öğrenciler kep fırlattı.