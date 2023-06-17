Hastane Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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p>MARMARA Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık problemleri nedeniyle eğitimlerine 'Hastane Sınıfları'nda devam eden 29 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
'Öğretmenim Elimi Tut' projesi kapsamında sağlık durumları sebebiyle eğitimlerine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'Hastane Sınıfları'nda devam eden 29 öğrenci için karne alma ve mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ile öğrenciler ve velileri katıldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Hastane Sınıfı öğrencilerinden 12 okul öncesi, 1 ilköğretim, 3 lise, ek hizmet binası hastane sınıfı öğrencilerinden 4 okul öncesi, 4 ilköğretim, 4 ortaöğretim, 1 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 29 öğrenci mezun oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz törende konuştu.
"BÜTÜN ENGELLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE AŞIP ZİRVELERDE KALICI OLMANIZI TEMENNİ EDİYORUM"Osman Sezgin, "Burada vereceğimiz karneler sevgili öğrencilerimiz sadece sizin çalışmalarınızın eseri değil. Karneleri hep beraber verirken şunun bilinci içinde veriyoruz. Bu karneler bir yönüyle öğretmenlerinizin bir yönüyle anne babaların eseri, buradaki ekiplerimizin eseri. Bir yönüyle de sizin eserinizdir. Dolayısıyla karnelerinizdeki var olan şeylerin hepsi ortak bir çabanın sonucudur. Çünkü bir su bardağını kaldıracak olsak tek bir parmağımızla kaldıramayız. İki parmakla tutarsak ne ala ama beş parmağımızla tutarsak çok sağlam kaldırdığımız için aile, öğretmenler, hekimlerimiz ve burada sizler hep beraber el birliğiyle bu karneleri oluşturduk. Onun için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Eğitim başarımızın, ders başarımızın, sınıf başarımızın iyi olabilmesinin üç tane şartı var. Bir, olması gerektiği kadar çalışmak. İki, çalışırken bütün coşkumuzla çalışmak. Üç, doğru bir yöntemle çalışmak. Bu üç şartı bir araya getirirsek azmimizle, ümidimizle, irademizle de gayret edersek aşamayacağımız engel yok. Bu anlamda bütün engelleri en güzel şekilde aşıp zirvelerde kalıcı olmanızı canı gönülden temenni ediyor, hepinizi emanete en güzel sahip çıkan yüce Allah'a emanet ediyor, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"PROJEYE DESTEK VEREN İLK HASTANELERDEN BİRİ OLARAK MUTLULUK DUYMAKTAYIZ"Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz ise, "2017-2018 yılında başlayan 'Öğretmenim Elimi Tut Projesi'nin, bu projeyi ilk başlatan ve büyük bir destek veren ilk hastanelerden biri olarak büyük mutluluk duymaktayız. Geçen sene bu projenin ilk mezuniyet töreni yapıldı. Bu sene ikinci mezuniyet töreni yapılıyor. Bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene hastanemizde 274 öğrencimiz hastane sınıflarında eğitim gördü. 29 öğrencimiz mezun oluyor ve her iki binamızda bu projeyi destekleyen Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
"HASTANEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK UMUT VERİCİ"Öğrencilerden Sudenaz Enginci, "Hastane sınıfları, hastanedeki öğrenciler için çok umut verici, heyecanlandıran bir şey. Hastanede yatarken farklı insanları görmek, farklı şeyler hakkında sohbet etmek çok önemli ve keyif verici. Konun değişiyor bir günde. Biraz tatil, biraz 12.sınıfa hazırlanacağım bir yaz geçireceğim. Hastane sınıfında toplamda 1 yıl eğitim gördüm." dedi. Öğrenci Havin Nüsra İpek ise, 3-4 aydır burada öğrenim görüyorum. Öğretmenlerimiz çok iyi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum" diyekonuştu. Veli Rüya İpek, "Tedavimiz çok iyi gidiyor. Doktor, hemşire, çalışan, öğretmen tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok büyük destek oluyorlar, eğitimden de çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sırayla ismi okunan öğrenciler sahneye gelerek karne ve hediyelerini aldı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra öğrenciler kep fırlattı.