Pencereden düşen kedinin karnına dal saplandı, tedavi edildi

KARABÜK'te pencereden düşünce karnına 25 santimlik dal parçası saplanan kedi Zonguldak'ta tedavi edildi. Kedinin taburcu olup sahibine teslim edildiğini söyleyen Veteriner Hekim Önder Alkan, "En önemli şey, fazla zedelenmemiş, müdahale edilmemiş, çekilmemiş. Gördüğünüz gibi çekilmiş olsaydı, bize gelemezdi ölürdü. Acil olarak ameliyata aldık. Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık" dedi.

Olay, geçen çarşamba günü Karabük'te meydana geldi. Evin penceresinden düşen British cinsi kedinin karnına 25 santim uzunluğunda dal parçası saplandı. Yaralanan kedinin sahibi, aracıyla veteriner aramaya başladı. Kedi, Zonguldak'a getirilerek kliniğe alındı. 2 saat süren ameliyatla dal parçası ikiye bölünerek çıkarılırken kedinin zarar gören dokularına tedavi uygulandı. Kedi, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilerek sahibine teslim edildi.