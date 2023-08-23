Pazaryeri Devlet Hastanesine İç Hastalıkları Uzmanı Atandı
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Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) uzmanı Dr. Yusuf Pirdal göreve başladı. Bilecik'e yapılan doktor atamalarıyla önemli bir doktor açığı kapatıldı.
Pazaryeri Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları Dahiliye uzmanı Dr. Yusuf Pirdal göreve başladı.
Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığınca Bilecik'e 15 doktor ataması yapılırken, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne ataması gerçekleşen Uzman Dr. Yusuf Pirdal hastanede hasta kabulüne başladı. İç Hastalıkları (Dahiliye) Doktoru Uzman Dr. Yusuf Pirdal'ın göreve başlamasıyla Pazaryeri ilçesinde önemli bir doktor açığı kapandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık