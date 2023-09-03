Parmaktaki yüzük itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde elinin şişmesi nedeniyle rahatsızlık duyan bir kadının parmağındaki yüzük, sağlık personeli ve itfaiye görevlisi tarafından kesilerek çıkarıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, elinin şişmesinin ardından parmağındaki yüzükten rahatsızlık duyan Azime Ü., hastaneye gitti. Azime Ü.'nün parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye görevlisi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Elinin şişmesi nedeniyle parmağındaki yüzükten rahatsız olan Azime Ü., Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Eli şişen kadının parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye görevlisi tarafından pense ve mini spiralle kesilerek çıkarıldı. Kesilen yüzüğünü alan Azime Ü., doktorlara ve yüzüğü parmağından çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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