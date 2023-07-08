Parmağına sıkışan yüzük spiral makinesi ile kesilerek çıkarıldı

KARABÜK - Karabük'te Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisinin parmağına sıkışan nişan yüzüğünü itfaiye ekipleri spiral makinesi ile keserek çıkardı.

İsmi öğrenilemeyen Azerbaycanlı öğrenci, parmağında sıkışan nişan yüzüğünü tüm çabasına rağmen çıkaramadı. Parmağının morardığını ve şiştiğini gören öğrenci, hastaneye başvurdu. Hastanede yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, parmak ile yüzük arasına şerit kelepçe koydu. Yüzüğün spiral makine ile kesilerek parmağından çıkarılan genç rahat bir nefes aldı.