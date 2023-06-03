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Parkinson hastası sokakta düşüp yaralandı

Parkinson hastası sokakta düşüp yaralandı

Sağlık Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokakta yürürken dengesini kaybedip başının üstüne düşen Parkinson hastası, yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokakta yürürken dengesini kaybedip başının üstüne düşen Parkinson hastası, yaralandı.

Olay, 19.30 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Parkinson hastası emekli öğretmen Hasan Ali Çağlar, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Başını yere çarpan ve yaralanan Çağlar'ı gören çevredeki vatandaşlar, çağların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağlar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Parkinson Gazipaşa Antalya Sağlık Haberler

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