Parkinson Hastalığı Göz Taraması ile Erken Teşhis Edilebilecek

Yeni bir bilimsel çalışma, göz taramalarının Parkinson hastalığının belirtilerini klinik semptomlar ortaya çıkmadan yaklaşık yedi yıl önce tespit edebileceğini ortaya koydu. Bu çalışma sağlık alanında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Yeni bir bilimsel çalışma, göz kliniklerinde ve cadde gözlükçülerinde kullanılan 3 boyutlu göz taramalarının, Parkinon hastalığının belirtilerini klinik semptomlar ortaya çıkmadan yaklaşık yedi yıl önce tespit etmeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Bu çalışmanın sağlık alanında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Peki Parkinson hastalığı göz taraması ile nasıl belirlenecek?

Parkinson hastalığı için erken teşhis avantajı OCT ile sağlanıyor

Sağlık koşullarını tanımlamak için göz verilerini kullanmak tıp dünyasında bir yenilik değil. Ancak son yıllarda göz sağlığı izleme teknolojisindeki ve bilgi işlem gücündeki gelişmeler, teşhislerin kapsamını genişletti. Optik Koherens Tomografi (OCT) olarak bilinen bir tür 3 boyutlu tarama, bu ilerlemenin anahtarı oldu.

OCT taraması, bir dakikadan daha kısa bir sürede retinanın milimetrenin binde biri kadar olağanüstü ayrıntılara sahip bir kesitini ele alıyor. etinanın bu şekilde taranması, cilt yüzeyinin altındaki hücre katmanlarını gözlemlemenin kişiye herhangi bir müdahale olmadan yapmanın tek yoludur. Çalışmanın bir parçası olarak Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nden bir araştırma ekibi, iki büyük veri tabanından OCT taramalarını analiz etmek için yapay zekayı kullandı.

Sonuçlar, Parkinson hastalarında gözüken ve çok net bir şekilde ayırt edilebilen veriler olduğunu doğruladı. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, baş yazar Dr. Siegfried Wagner, yöntemin yakında Parkinson riski taşıyan kişiler için bir ön tarama aracı haline gelebileceğinden umutlu.

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Dr. Wagner konu hakkında: "Bir hastalığın belirtilerini semptomlar ortaya çıkmadan önce bulmak, gelecekte insanların bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri yapma zamanına sahip olabileceği ve doktorların hastalığın etkilerini geciktirmek için çalışabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Pearse Keane liderliğindeki grup, temel modeli ölçeklendirmek ve doğrulamak için Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon tarafından finansmanla ödüllendirildi. Ekibin bundan sonraki planları arasında ise Alzheimer ve Multiple Skleroz (MS) hastalığı var.

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