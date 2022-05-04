Pandemi şeker hastalarını da etkiledi; diyabetik ayak yaralarında artış var

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Covid-19 kaynaklı bağışıklık sisteminde oluşan zayıflıklar ya da kontrollerin aksatılması ile ilaçların düzenli alınmaması nedeniyle diyabet hastalarının ayak yaralarında artış yaşandığını söyledi. Pandemi döneminin etkisiyle hastaların ilerleyen yaralarla hastaneye geldiğini belirten Kömür, daha önce antibiyotik tedavileri ile çözülebilen yaralar için artık cerrahi operasyonlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu ve uzuv kayıplarının yaşandığını kaydetti.

Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Covid-19'un neredeyse bittiğini ve çok az hasta gördüklerini ancak kronik hastalıklar konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarına dikkat çekti. Doç. Dr. Kömür, diyabet hastalarının bu dönemde kontrole gelememesi, ilaçlarını düzenli kullanamaması ya da Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle bağışıklık sisteminde oluşan zayıflık gibi nedenlerle ayak yaraları ve enfeksiyonlarının artışa geçtiğini belirtti. 'Diyabetik ayak' olarak da tanımlanan bu durumun ihmal edilmesi sonucu cerrahi operasyonlar ve hastaneye yatış ihtiyacının da artığını vurgulayan Kömür, yara iyileşmesi diğer kişilere göre daha zor olan şeker hastalarının ilerleyen yaralarla gelmesinin uzuv kaybına neden olduğunu anlattı.

Ayrıca hissizlik nedeniyle diyabet hastalarının batan iğneyi, çiviyi ya da yaralanmayı fark edemeyebildiklerini veya geç fark ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Kömür, özellikle bu kişilerin 10 yılda bir tetanos aşısı yaptırmalarının önemli olduğunu da dile getirdi.