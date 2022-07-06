Panama'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Haberler

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Panama'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

AA - Sinan Doğan - Sağlık
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Panama'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Orta A???????merika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi.

Orta A???????merika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi.

Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.

AA / Sinan Doğan - Sağlık

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