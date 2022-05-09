Pamukkale Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kutlandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) "Uluslararası Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Hastanesi Başhemşiresi Demet Ekici, öğrenci ve diğer ilgililer katıldı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, hemşireliğin büyük fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Daha sonra hastanede 30 yıldır görev yapan hemşireler ile PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi ve görevlilerine, yayımladıkları bilimsel makaleler için teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca törende "Hemşirelikte en yenilikçi fikir" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlik sonunda kampüs bahçesinde katılımcılar sıcak hava balonuna binme şansı buldu.