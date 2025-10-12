Palyatif Bakım Merkezlerine Destek: 6,8 Milyar TL Karşılanacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, palyatif bakım merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerine ait giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşıladıklarını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Palyatif bakım merkezlerinde sunulan kapsamlı sağlık hizmetlerine ait giderleri Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla palyatif bakım kapsamında; 2024 yılında 76 bin 344 hastamız için 6,8 milyar TL, bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hastamız için 4,8 milyar TL bedeli karşıladık" ifadelerini kullandı.