Pakistan'da Lahor'daki Kanalizasyon Sisteminden Vahşi Polio Virüsü Tespit Edildi

İSLAMABAD, 31 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki kanalizasyon sisteminde vahşi polio virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada, bunun bu yıl Lahor'dan alınan üçüncü pozitif numune olduğu belirtildi.

Bakanlık, virüsün genetik olarak bu yıl Mayıs ayında Afganistan'ın Kandahar vilayetinde tespit edilen bir virüsle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Lahor'da yapılan bu yeni tespitle birlikte Pakistan'daki toplam pozitif çevresel kanalizasyon numunesi sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, bu yıl Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinden iki çocuğun da polio virüsü nedeniyle felçli kaldığı belirtildi.